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РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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-
РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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-
РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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-
РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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РекламаРеклама. ООО ТПК "Ханхи"
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Интернет-магазин «Русская Дымка»
— магазин товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения, копчения, сыроварения и консервирования.
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Мангал складной Hanhi 2
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Дрожжи спиртовые Для самогона Турбо 48
Мощные турбодрожжи для приготовления браги высшего качества.175 Скидка: 25 р150 ₽
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Автоматический термометр с оповещением ТА-288S, 4 см
Автоматический термометр. Издает звук при достижении заданной температуры и заданного времени.550 ₽
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Дрожжи спиртовые Для самогона Premium
Дрожжи линейки «Для самогона» с улучшенной формулой109 Скидка: 10 р99 ₽
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Экстрактор Сокслета, 2 дюйма
Экстрактор Сокслета, 2 дюйма3890 ₽
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Самогонный аппарат Wein ReForm+ PRO, 37 л
Новинка 2022 года. Мощный 2-дюймовый аппарат для приготовления ректификата 96,6° и ароматного дистиллята.24990 Скидка: 2000 р22990 ₽
Хиты продаж! 🙈🙉🙊
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Новинка!Пивоварня Хмельница, 37 л
Автоматическая пивоварня-конструктор для настоящих ценителей пенного. Может модернизироваться в самогонный аппарат.48990 Скидка: 2451 р46539 ₽
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Дымогенератор Hanhi 2
Для приготовления натуральных копченостей из мяса, рыбы, колбас холодным способом. Время непрерывной работы - до 10 часов.7490 Скидка: 435 р7055 ₽
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IPLATE T-24
Удобная индукционная плита для самогоноварения. Мощность — 2000 Вт. Время беспрерывной работы — до 24 часов. Максимальная нагрузка — до 80 кг.5870 ₽
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Автоматика «Старт-стоп»
Для автоматизации перегонки. Минимизирует участие человека — сама завершает 1-ю перегонку, при 2-й качественно отбирает «тело», не пропускает «хвосты».7990 ₽
-
Дрожжи спиртовые Для самогона
Классические сухие дрожжи для приготовления домашних напитков.65 Скидка: 6 р59 ₽
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Блок управления автоклавом
Умный блок нагрева, обеспечивающий автоматическую работу автоклава. Имеет 3 режима работы.10990 Скидка: 1104 р9886 ₽
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Сыроварня Fansel PRO
Умная домашния сыроварня с автоматической реверсной мешалкой. Для приготовления любого сорта сыра, творога, ряженки, йогурта и других кисломолочных продуктов.32990 ₽
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Дрожжи спиртовые BRAGMAN 48 Universal
Мощные спиртоустойчивые дрожжи для получения крепкой браги (до 20%) в краткие сроки255 ₽
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Новинка!Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 37 л
Ректификационная колонна нового поколения с двойным узлом отбора. Позволяет получать спирт максимальной очистки (96,6°) и ароматные дистилляты.34990 Скидка: 3000 р31990 ₽
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Автоклав Fansel 2, 20 л
Недорогой автоклав с паровым режимом для приготовления натуральных домашних консервов.13990 Скидка: 1000 р12990 ₽
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Самогонный аппарат Германия 4, 20 л
Мощный компактный дистиллятор 4 поколения. Войдет под вытяжку, позволит делать почти все известные напитки, имеет удобный куб.13190 Скидка: 1200 р11990 ₽
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Для профиНасадка Панченкова медная, 100 см
Плотная сетка из пищевой меди. Используется для дополнительной очистки зерновых и фруктовых браг от примесей во время перегонки.390 Скидка: 39 р351 ₽
-
Новинка!Автоклав Fansel Mini
Недорогой компактный автоклав для приготовления натуральных консервов в домашних условиях. Объем - 14 л.11990 Скидка: 1000 р10990 ₽
-
ТЭН для самогонного аппарата, 3 кВт (нержавейка)
Для нагрева перегонного куба. Имеет высокий КПД, плавный регулятор мощности. Крепится к баку на хомут 2 дюйма.5490 ₽
-
Самогонный аппарат Люкссталь 8М, 37 л
Мощная экономичная 3-дюймовая ректификационная колонна. Для производства спирта 96,6%, ароматных дистиллятов и других напитков.43890 Скидка: 3900 р39990 ₽
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Почему спиртовые дрожжи «Для самогона» лучше зарубежных. Обзор новинки
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Простейший рецепт коньяка в домашних условиях
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Самогонный аппарат Германия 4 — главное открытие 2023 года. Обзор новинки
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Куда вложить деньги? Как сохранить или приумножить?
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Магазин самогоноварения
Сеть фирменных магазинов и сайт Русская Дымка предлагает широкий ассортимент товаров от производителя для домашнего хобби по направлениям:
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Самогоноварение и винокурение — самогонные аппараты, ректификационные колонны и запчасти к ним, дубовые бочки, спиртовые дрожжи и другие ингредиенты.
На этом оборудовании вы сможете готовить домашний алкоголь высокого качества — водку, настойки, коньяк, зерновой виски, бурбон, фруктовый бренди.
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Пивоварение — пивоварни, дробилки, солод, хмель и пивные дрожжи.
Вы приготовите настоящее крафтовое пиво — пшеничный эль, все виды лагеров, бельгийские, немецкие, чешские американские и российские сорта.
-
Автоклавирование — автоклавы-консерваторы, банки, крышки, специи для солений и заготовок.
Вы сможете консервировать своими руками мясную и рыбную тушенку, каши, овощи, лечо, варенья и компоты.
-
Копчение — коптильни, дымогенераторы, мангалы, ветчинницы, шприцы, щепа для копчения, шприцы для колбас.
Вы сможете приготовить дома натуральные копченые деликатесы — мясо, рыбу, курицу, сало, колбасу.
-
Сыроварение — сыроварни, формы для сыра, закваски и ферменты.
Из обычного молока вы приготовите домашний сыр любых сортов — твердые, полутвердые, мягкие и сычужные.
Готовить дома стало актуально по многим причинам. Во-первых, качество продуктов из супермаркета за последние годы снизилось. Во-вторых, стоимость приемлемых по качеству напитков и натуральных продуктов выросла и продолжает расти. В-третьих, благодаря современному оборудованию, которое мы предлагаем, производство натуральных продуктов стало по-настоящему доступным, интересным и технологичным. Самогонная колонна, автоклав или пивоварня сделают всю "грязную работу" за вас. Времена изменились, и теперь не нужно разворачивать целую мастерскую на своем участке чтобы готовить товары со 100% натуральным составом. Каждый сможет приготовить домашнюю настойку или закоптить курочку в обычной городской квартире.
Для начинающих пользователей, которые только начинают постигать новое для себя увлечение, мы разработали понятное руководство для обучения — онлайн-курс по дистилляции и консервирования в автоклаве. В онлайн-журнале собрали целую коллекцию из популярных рецептов советов и обзоров.
Если вы хотите получить живую консультацию по оборудованию или товарам, то:
- Приходите в наши фирменные магазины. В городе — 0 магазин:
- Позвоните на горячую линию 8(800)500-27-56. Это бесплатный звонок.
- Оформите заказ на сайте или воспользуйтесь формой обратного звонка.
Мастерская застолья Русская Дымка поможет вам освоить новое интересное занятие и обучит всем нюансам! Цените натуральное!