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Интернет-магазин «Русская Дымка»

— магазин товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения, копчения, сыроварения и консервирования.

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Магазин самогоноварения

Сеть фирменных магазинов и сайт Русская Дымка предлагает широкий ассортимент товаров от производителя для домашнего хобби по направлениям:

  • Самогоноварение и винокурениесамогонные аппараты, ректификационные колонны и запчасти к ним, дубовые бочки, спиртовые дрожжи и другие ингредиенты.
    На этом оборудовании вы сможете готовить домашний алкоголь высокого качества — водку, настойки, коньяк, зерновой виски, бурбон, фруктовый бренди.
  • Пивоварениепивоварни, дробилки, солод, хмель и пивные дрожжи.
    Вы приготовите настоящее крафтовое пиво — пшеничный эль, все виды лагеров, бельгийские, немецкие, чешские американские и российские сорта.
  • Автоклавированиеавтоклавы-консерваторы, банки, крышки, специи для солений и заготовок.
    Вы сможете консервировать своими руками мясную и рыбную тушенку, каши, овощи, лечо, варенья и компоты.
  • Копчениекоптильни, дымогенераторы, мангалы, ветчинницы, шприцы, щепа для копчения, шприцы для колбас.
    Вы сможете приготовить дома натуральные копченые деликатесы — мясо, рыбу, курицу, сало, колбасу.
  • Сыроварениесыроварни, формы для сыра, закваски и ферменты.
    Из обычного молока вы приготовите домашний сыр любых сортов — твердые, полутвердые, мягкие и сычужные.

Готовить дома стало актуально по многим причинам. Во-первых, качество продуктов из супермаркета за последние годы снизилось. Во-вторых, стоимость приемлемых по качеству напитков и натуральных продуктов выросла и продолжает расти. В-третьих, благодаря современному оборудованию, которое мы предлагаем, производство натуральных продуктов стало по-настоящему доступным, интересным и технологичным. Самогонная колонна, автоклав или пивоварня сделают всю "грязную работу" за вас. Времена изменились, и теперь не нужно разворачивать целую мастерскую на своем участке чтобы готовить товары со 100% натуральным составом. Каждый сможет приготовить домашнюю настойку или закоптить курочку в обычной городской квартире.

Для начинающих пользователей, которые только начинают постигать новое для себя увлечение, мы разработали понятное руководство для обучения — онлайн-курс по дистилляции и консервирования в автоклаве. В онлайн-журнале собрали целую коллекцию из популярных рецептов советов и обзоров.

Если вы хотите получить живую консультацию по оборудованию или товарам, то:

  • Приходите в наши фирменные магазины. В городе — 0 магазин:
  • Позвоните на горячую линию 8(800)500-27-56. Это бесплатный звонок.
  • Оформите заказ на сайте или воспользуйтесь формой обратного звонка.

Мастерская застолья Русская Дымка поможет вам освоить новое интересное занятие и обучит всем нюансам! Цените натуральное!

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Города с розничными магазинами:
Чехия

Адрес магазина: г. Карловы Вары, Cihelny 5, 364 64

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