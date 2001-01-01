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Мастерская застолья Русская Дымка поможет вам освоить новое интересное занятие и обучит всем нюансам! Цените натуральное!

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Для начинающих пользователей, которые только начинают постигать новое для себя увлечение, мы разработали понятное руководство для обучения — онлайн-курс по дистилляции и консервирования в автоклаве . В онлайн-журнале собрали целую коллекцию из популярных рецептов советов и обзоров.

Готовить дома стало актуально по многим причинам. Во-первых, качество продуктов из супермаркета за последние годы снизилось. Во-вторых, стоимость приемлемых по качеству напитков и натуральных продуктов выросла и продолжает расти. В-третьих, благодаря современному оборудованию, которое мы предлагаем, производство натуральных продуктов стало по-настоящему доступным, интересным и технологичным. Самогонная колонна, автоклав или пивоварня сделают всю "грязную работу" за вас. Времена изменились, и теперь не нужно разворачивать целую мастерскую на своем участке чтобы готовить товары со 100% натуральным составом. Каждый сможет приготовить домашнюю настойку или закоптить курочку в обычной городской квартире.

Из обычного молока вы приготовите домашний сыр любых сортов — твердые, полутвердые, мягкие и сычужные.

Вы сможете консервировать своими руками мясную и рыбную тушенку, каши, овощи, лечо, варенья и компоты.

Вы приготовите настоящее крафтовое пиво — пшеничный эль, все виды лагеров, бельгийские, немецкие, чешские американские и российские сорта.

На этом оборудовании вы сможете готовить домашний алкоголь высокого качества — водку, настойки, коньяк, зерновой виски, бурбон, фруктовый бренди.

Сеть фирменных магазинов и сайт Русская Дымка предлагает широкий ассортимент товаров от производителя для домашнего хобби по направлениям:

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Мощная экономичная 3-дюймовая ректификационная колонна. Для производства спирта 96,6%, ароматных дистиллятов и других напитков.

Для нагрева перегонного куба. Имеет высокий КПД, плавный регулятор мощности. Крепится к баку на хомут 2 дюйма.

Недорогой компактный автоклав для приготовления натуральных консервов в домашних условиях. Объем - 14 л.

Плотная сетка из пищевой меди. Используется для дополнительной очистки зерновых и фруктовых браг от примесей во время перегонки.

Мощный компактный дистиллятор 4 поколения. Войдет под вытяжку, позволит делать почти все известные напитки, имеет удобный куб.

Недорогой автоклав с паровым режимом для приготовления натуральных домашних консервов.

Ректификационная колонна нового поколения с двойным узлом отбора. Позволяет получать спирт максимальной очистки (96,6°) и ароматные дистилляты.

Мощные спиртоустойчивые дрожжи для получения крепкой браги (до 20%) в краткие сроки

Умная домашния сыроварня с автоматической реверсной мешалкой. Для приготовления любого сорта сыра, творога, ряженки, йогурта и других кисломолочных продуктов.

Для автоматизации перегонки. Минимизирует участие человека — сама завершает 1-ю перегонку, при 2-й качественно отбирает «тело», не пропускает «хвосты».

Удобная индукционная плита для самогоноварения. Мощность — 2000 Вт. Время беспрерывной работы — до 24 часов. Максимальная нагрузка — до 80 кг.

Для приготовления натуральных копченостей из мяса, рыбы, колбас холодным способом. Время непрерывной работы - до 10 часов.

Автоматическая пивоварня-конструктор для настоящих ценителей пенного. Может модернизироваться в самогонный аппарат.

Новинка 2022 года. Мощный 2-дюймовый аппарат для приготовления ректификата 96,6° и ароматного дистиллята.

Автоматический термометр. Издает звук при достижении заданной температуры и заданного времени.

Новинка 2023 года. Для горячего и холодного копчения с фильтром для дыма.

Мощный компактный дистиллятор 4 поколения. Войдет под вытяжку, позволит делать почти все известные напитки, имеет удобный куб.

Мощный компактный дистиллятор 4 поколения. Войдет под вытяжку, позволит делать почти все известные напитки, имеет удобный куб.

Недорогая бражная колонна с жидкостным узлом отбора для получения ароматных дистиллятов и спирта максимальной очистки.

Банка из прозрачного стекла для приготовления домашнего вина. Отлично подойдет для хранения, выдержки и перевозки других жидкостей.

Комплект для 2-кратного увеличения объема перегонного куба. Совместим с моделями от Wein и их аналогами.

Для нагрева перегонного куба. Имеет высокий КПД, плавный регулятор мощности. Крепится к баку на хомут 2 дюйма.

Как выбрать автоклав в 2023 году

Как выбрать самогонный аппарат в 2023 году

Научиться самогоноварению от А до Я

Цены что надо

— магазин товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения, копчения, сыроварения и консервирования.

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